日本株続伸へ、ウイルス感染拡大不安後退と円安－半導体など輸出高い

Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg
日本株続伸へ、ウイルス感染拡大不安後退と円安－半導体など輸出高い牧綾香
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中国は４－６月も対策継続、米経済への影響最小限－クドロー氏
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為替は１ドル＝109円50銭近辺、ソニーは業績計画を上方修正
５日の東京株式相場は続伸する見込み。中国が新型ウイルスの感染封じ込め対策を継続、感染拡大に対する悲観論がやや修正された。為替相場も円安で推移しており業績が世界景気に敏感な電機など輸出関連に資金が向かいやすい。半導体事業が好調で業績計画を上方修正したソニーなど企業決算も評価される公算。
〈きょうのポイント〉
いちよしアセットマネジメントの秋野充成執行役員は、新型ウイルス対策への中国の姿勢から「過度な警戒感が和らぎ、日本株の買い場をもたらす」と話した。同氏は「景況感が引き続き悪いため日経平均株価の上値めどは２万3000円台半ば」とみる。
- 米シカゴ先物市場（ＣＭＥ）の日経平均先物（円建て）の４日清算値は２万3365円と、大阪取引所の通常取引終値（２万3090円）に比べ275円高
- けさのドル・円相場は１ドル＝109円50銭近辺、前日の日本株終値時点は108円82銭
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