米ボーイングは新規融資の規模を130億ドル(約1兆4230億円)に設定した。同社は先週、金融機関から120億ドルのコミットメントを確保していた。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。



ボーイングは737MAXの運航停止に伴う混乱に見舞われているが、新規融資で財務上の柔軟な対応が可能になる。

