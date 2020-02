新型ウイルス、世界で感染２万600人超－日本は計23人に

新型コロナウイルスの全世界での感染者数は2万600人を超え、前日の約1万7000人から増えた。厚生労働省は4日、日本国内で確認された新型コロナウイルスの感染症例が新たに3人増え、計23人になったと発表した。

世界保健機関(WHO)緊急委員会の疫学者は4日、684人が新型ウイルス感染から回復したと述べた。WHOによれば、新型ウイルスによる死者は少なくとも425人に達した。WHOのテドロス事務局長はジュネーブでの記者説明会で、来週、新型ウイルスに関する研究会合を開く計画を明らかにした。

WHOは新型ウイルスについて、これまでのところそれほど変異を示しておらず、パンデミック(世界的流行の感染症)を引き起こしてもいないとしている。

新型ウイルス、日本国内で新たに3人の感染確認-計23人と厚労省

米国では、ホワイトハウスのクドロー国家経済会議(NEC)委員長がFOXビジネスとのインタビューで、対中第1段階合意に基づく中国の米産品購入は新型ウイルス感染拡大によってずれ込む可能性があり、輸出ブームは遅れるだろうとしながらも、経済への影響は「最小限」にとどまるとの見解を示した。

また、米証券取引委員会(SEC)は4日の声明で、新型ウイルスの感染予防や検査、治療ができると偽る企業への投資を呼び掛けるソーシャルメディアなどのオンライン広告に注意するよう警告した。

香港では4日、新型ウイルスに感染した39歳の男性が死亡した。中国本土以外で2人目の死者となる。英政府は国民に中国からの出国を求めた。

キャセイ航空が中国本土便9割削減、全体も縮小-ウイルスで需要後退

新型コロナウイルス、香港初の死者との報道-中国本土以外で2人目

マカオ、カジノ業者に半月間の営業停止求める-従業員に感染者

上海のアップルストア(2月3日)

