香港の小売売上高、昨年12月は19.4％減－11カ月連続の前年割れ

香港の小売売上高は昨年12月も前年割れとなり、11カ月連続の減少で2019年を締めくくった。昨年半ばからの政府に対する抗議活動で16年以降で最も長い落ち込みとなっている。今は新型コロナウイルス感染も重しだ。

香港政府が４日発表した12月の小売売上高（金額ベース）は前年同月比19.4％減。19年通年では前年比11.1％減の4312億香港ドル（約６兆円）。数量ベースでの昨年10－12月期の小売売上高は過去最悪の24％減となった。

政府は発表資料で「小売売上高の短期的な見通しは、新型コロナウイルス感染の状況がどのように展開するかに決定的に左右される」とコメントした。

原題：

Hong Kong Retail Sales Slide for 11th Month, Curbed by Protests（抜粋）

Hong Kong Retail Sales Slide for 11th Month, Curbed by Protests