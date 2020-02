トランプ大統領、堅調な経済掲げ再選支持訴えへ－４日の一般教書演説

トランプ米大統領は4日夜(日本時間5日午前)に議会で行う一般教書演説で、堅調な米経済や中国との間で署名した第1段階の貿易合意、北米自由貿易協定(NAFTA)に代わる「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」、不法移民対策などを政権の成果に掲げ、11月の大統領選再選に向けて支持を訴える見通しだ。

トランプ大統領は自身の実績を自賛して「ポジティブ」な演説を行う考えを示しており、記者団にその概要を事前に説明した政権高官によれば、大統領は「Great American Comeback(偉大な米国の復活)」を中心的なテーマとする方針。処方薬の価格引き下げに向けた取り組みにも言及する。

大統領は自身に対する弾劾裁判を巡り、野党民主党をやり玉に挙げて支持基盤を勢い付け、政治資金集めに拍車を掛けたい考えだった。ただ、4日の演説で大統領が実際に弾劾裁判を取り上げるつもりかどうか、政権高官は明言しなかった。

新たな施策についての言及は比較的少なめとなる見通しで、大統領・議会選挙の年における超党派の協力の難しさを暗に認める形となりそうだ。

ホワイトハウスの当局者は過去数週間にわたり演説草稿をまとめてきたが、最終的に内容を判断するのは大統領であり、土壇場で変更が加えられる可能性もあるという。

事情に詳しい関係者の話では、ホワイトハウスのスティーブン・ミラー上級顧問とジョー・グローガン国内政策会議(DPC)委員長が先週末、フロリダ州パームビーチに大統領が所有する会員制高級リゾート「マールアラーゴ」に同行し、作成作業を進めた。

原題:Trump’s State of Union Seeks Shift From Impeachment to Economy(抜粋)