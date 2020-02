香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官に新型コロナウイルスの感染が拡大する中国本土との往来を即時停止するよう求める医療従事者のストライキが4日も続いている。

3日に始まったストは2日目に突入。香港の病院では4日、「多数」の医療従事者が不在で、一部の緊急医療に「深刻な影響が及んでいる」と RTHK(香港電台)が医院管理局を引用して報じた。香港のケーブルテレビ、有線電視は同日、新型コロナウイルス感染で香港初の死者が出たと伝えた。

中国の新型ウイルス感染2万人突破-香港で初の死者の報道

病院職員のスト(2月3日) 写真家:Yat Kai Yeung / NurPhoto via Getty Images

原題: Hong Kong’s Striking Health Workers Pose New Threat to Beijing、H.K. Hospital Emergency Services Affected as Medics Absent: RTHK(抜粋)