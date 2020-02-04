米大統領候補選びの初戦アイオワ州、民主は４人が接戦模様

米大統領選に向けた候補者選びの初戦、アイオワ州の党員集会が現地時間３日午後７時（日本時間４日午前10時）に始まる。再選を目指すトランプ大統領が独走状態の共和党に対し、民主党は激しい指名争いが繰り広げられている。

アイオワ州では民主党のエリザベス・ウォーレン上院議員が当初、支持率でリードしていたものの、その後、バーニー・サンダース上院議員の支持が急伸。エマーソン大学などが２日公表した世論調査によると、サンダース議員が支持率28％でトップ、ジョー・バイデン前副大統領21％、インディアナ州サウスベンド市長のピート・ブティジェッジ氏15％、ウォーレン議員14％だった。

同州の代議員数は41人と全体の１％余りにすぎないが、初戦であることから今後の選挙戦に及ぼす影響は大きい。

（免責事項：民主党の大統領候補指名を争うマイケル・ブルームバーグ前ニューヨーク市長はブルームバーグ・ニュースの親会社ブルームバーグ・エル・ピーの創業者で、過半数株式を所有している。）

原題： Sanders’s Iowa Surge Comes at Warren’s Expense With Voting Today（抜粋）、 Iowa Democrats Ready Caucuses That Will Shape Presidential Race （抜粋）