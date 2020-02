アトランタ連銀のボスティック総裁は3日、「全般的にインフレと雇用の両面で、われわれは目標に合致していないにしても、非常に近いと思う。これは勇気づけられることだ」と述べた。



同総裁はカリフォルニア州でのイベントで、「私はこれがしばらく維持可能だと思い、この文脈でわれわれの政策スタンスは合理的だと考える」と語った。

原題:Bostic Says Fed Close to Target and Policy Stance Makes Sense(抜粋)