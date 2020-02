中国・湖北省の衛生健康委員会は4日、新型コロナウイルス感染による死者が3日に64人増えたと 発表した。これで中国での死者は少なくとも425人に達した。

湖北省では新たに2345件の感染症例が確認され、累計で1万3522件となった。

原題:

China Coronavirus Death Toll Rises to at Least 425(抜粋)