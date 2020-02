GoogleがYouTube、クラウド収益を初めて獲得

Photographer: Olly Curtis/Future /Getty Images Photographer: Olly Curtis/Future /Getty Images

米アルファベッド傘下のグーグルは3日、オンライン動画共有サービスのユーチューブとクラウド事業の売上高内訳を初めて開示した。発表資料によると、ユーチューブの2019年売上高は151億5000万ドル(約1兆6500億円)、クラウドは89億2000万ドルだった。

発表資料によると、ユーチューブの売上高は17年の81億5000万ドルから2倍増近くとなった。一部投資家は19年のユーチューブ全体の売上高が200億ドルに達すると考えていたが、それでもなおウォール街にとって今回の画期的な開示は歓迎されそうだ。ユーチューブの数字は広告で、有料サービスのサブスクリプション(定額制)など、広告以外の売り上げは「その他の収入」に含まれる。

クラウド事業は17年から倍増し、売上高は41億ドルから89億ドルに増えた。好調な業績ではあるが、グーグルは市場リーダーであるアマゾンウェブサービスに依然として後れを取っている。

Google Breaks Out YouTube, Cloud Revenue for First Time(抜粋)