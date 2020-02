米ＣＤＣ、新型ウイルスを次のパンデミックと想定して準備

米疾病対策センター(CDC)は新型コロナウイルスの検査について緊急承認を得るために取り組んでおり、同ウイルスがパンデミック(世界的流行の感染病)となることを想定して準備している。3日の記者会見で明らかにした。

検査について緊急承認が得られれば、CDCに分析ために検体を送ることなく、各地の病院や医療当局が活用できるようになる。

新型コロナウイルスによる肺炎の死者は360人を超え、感染の確認は1万7400件近くに達している。大手医薬品メーカーによれば、同ウイルスに対するワクチンの開発には1年-1年半かかる可能性がある。

CDCのコメント後、リスクオフの取引が見られ、米国債先物が下げ幅を縮小する場面があった。

原題: CDC Readies for Pandemic; Long Vaccine Timeline: Virus Update;UST Losses Fade as U.S. Stocks Pare Gains Amid CDC Comments(抜粋)