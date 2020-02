香港経済は昨年、2009年以来のマイナス成長となった。

香港政府統計処が3日発表した域内総生産(GDP)速報値によれば、19年のGDPは前年比1.2%減。ブルームバーグのデータによると、エコノミスト5人の予想中央値は1.4%減だった。

昨年10-12月(第4四半期)GDPは前期比0.4%減。前年同期比では2.9%減少した。

