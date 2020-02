ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場はアジア時間3日午前の取引で値下がりし、一時2.2%安となった。

ウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物3月限はシドニー時間午前10時3分(日本時間同8時3分)現在、0.7%安の1バレル=51.20ドル。

中国のエネルギー業界に詳しい複数の 関係者は、新型コロナウイルス感染拡大による影響で同国の石油需要が消費全体の20%に相当する日量300万バレル程度減少したと明らかにした。

原題:

Oil Drops 0.7% in NY as China Demand Said to Have Plunged(抜粋)