中国湖北省の衛生健康委員会は3日、新型コロナウイルス感染による死者が2日に56人増えたと 発表した。

湖北省では2日に2103件の感染症例が新たに確認され、累計で1万1177件に達した。

原題:

China’s Hubei Reports 56 New Deaths From Coronavirus for Feb. 2(抜粋)