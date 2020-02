英国は1月31日、欧州連合(EU)を正式に離脱した。約半世紀にわたるEU加盟の後で、英国とEUが年内に自由貿易協定(FTA)などで合意し、混乱を回避できるかどうかが今後の焦点となる。



ジョンソン首相は英国民向けの動画メッセージで、「私はわれわれがこの機会を見事な成功に変えることができると確信している」と述べた。

原題:Britain Leaves the European Union, But Brexit Is Far From Over(抜粋)