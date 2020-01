米当局は1月31日、中国での新型コロナウイルスの感染拡大に対応し、同国湖北省から帰国する米国民を14日間隔離することを命じると宣言した。一部の外国人の入国も拒否する。



また、中国から米国への到着便は7空港に限定される。米航空会社は既に中国便を大幅に制限している。これらの措置は2月2日から実施される。トランプ大統領が新型ウイルス対策で設立したタスクフォースが発表した。

中国湖北省は2月1日、新型ウイルスで1月31日に死者が45人増加したと発表した。これで中国全体の死者数は少なくとも258人となった。

原題:U.S. to Quarantine Americans Returning From Hubei: Virus Update

China Coronavirus Death Toll Rises to at Least 258(抜粋)