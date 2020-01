アジア時間31日の取引で米国株先物は上げを消した。米国務省が新型コロナウイルスの流行を理由に中国に渡航しないよう米国民に勧告した。

日本時間午前10時52分現在、S&P500種株価指数先物(3月限)はほぼ変わらず。一時は0.2%高となっていた。

ナスダック100指数先物は0.1%高、ダウ工業株30種平均先物も0.1%高。

関連ニュース:

米国務省、米国民に中国に渡航しないよう勧告-新型ウイルス理由に

原題:

U.S. Stock Futures Erase Gain on U.S. Travel Warning on China(抜粋)