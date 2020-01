ＷＨＯ「緊急事態」宣言、新型ウイルスで－移動や貿易は制限せず

世界保健機関(WHO)は30日、新型コロナウイルスの中国や他国での感染拡大について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言した。新型ウイルスが中国以外で拡散するリスクを理由に挙げた。

中国での新型コロナウイルスの感染者数が重症急性呼吸器症候群(SARS)を上回り、WHOは緊急委員会を開いて現在の状況が「緊急事態」に該当するかどうか討議し、決定を下した。

WHOのテドロス事務局長は記者会見で、中国の新型ウイルス封じ込めに向けた取り組みについて、新たな病院をわずか10日で建設するなど、これほど積極的に対策を講じた国は見たことがないと称賛。「この宣言は中国への不信任投票ではないことを明らかにしておきたい。WHOはむしろ、感染拡大を制御する中国の能力を引き続き信頼している」と語った。

多くの政府や航空会社、企業は移動や貿易を制限する措置を既に講じているものの、WHOとしては現時点ではこうした措置は必要ないと同事務局長は発言。また、うわさに惑わされたり、判断を急いだりしないよう警告し、「恐怖心ではなく事実を重視し、うわさではなく科学に基づいて判断し、烙印(らくいん)を押すのではなく団結すべき時だ」と訴えた。

WHOは「緊急事態」宣言が遅れた場合だけでなく、早過ぎた場合も過去に批判された。呼吸器疾患として直近の「緊急事態」宣言は2009年の豚インフルエンザだったが、結局、大規模な感染拡大には至らなかった。WHOは先週開いた2回の緊急委では「緊急事態」宣言の判断を見送っていた。

30日の「緊急事態」宣言の数時間前、米疾病対策センター(CDC)は米国内で初めて新型ウイルスの人から人への感染が確認されたと発表した。湖北省武漢を訪れた女性の夫が感染した。中国国内で確認された感染者は8000人を超え、各国は感染拡大の封じ込めに向けた措置を強化している。

WHOが記者会見

