アジア株全面安、連休明けの台湾株急落－新型ウイルスの影響鮮明

30日のアジア株式相場は全面安。香港ハンセン指数の下げは2%を超え、日本株や韓国株も大きく売られた。中国から広がっている新型コロナウイルス感染の影響が一段と鮮明になりつつある。アジア通貨も下落している。

春節(旧正月)連休が明け取引が再開された台湾株式市場では、指標の加権指数が前営業日比5.8%安で引けた。米アップルの「iPhone(アイフォーン)」を中国で製造している 鴻海精密工業は10%値下がりした。

外国為替市場でも大半のアジア通貨が下落。台湾ドルは現地時間午後2時47分(日本時間同3時47分)現在、0.86%安の1米ドル=30.264台湾ドルと、2016年6月以来の大きな下げに向かっている。タイ・バーツの下げも目立つ。

。 出典:ブルームバーグ

原題: Stocks, Yields Slide on Worries Over Virus Impact: Markets Wrap、Taiwan Dollar, Thai Baht Lead Currency Decline: Inside Asia、TWD Set for Biggest Drop Since June 2016: Inside Taiwa(抜粋)