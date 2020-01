マコネル米共和党上院院内総務は、トランプ大統領の弾劾裁判で証言を求める証人の召喚について、阻止するために十分な票が指導部には現時点でないと共和党上院議員らに非公式会合で語った。ダウ・ジョーンズ(DJ)通信が伝えた。

原題:McConnell Says GOP Doesn’t Have Votes to Block Witnesses: DJ(抜粋)