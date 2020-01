米リッチモンド連銀製造業景況指数は、1月に大きく上昇した。出荷と受注が回復し、不振に悩まされている製造業部門に安定化の兆しが示された。

キーポイント 1月の指数は20-市場予想マイナス3 2018年9月以来の高水準 16年3月以来の大きさで上昇 昨年12月はマイナス5



既に発表されているフィラデルフィア連銀とニューヨーク連銀それぞれの1月の製造業景況指数は、いずれも昨年5月以来の高水準を記録している。

リッチモンド連銀の指数では出荷が2004年3月以来の高水準。新規受注は11カ月ぶりの高さに達した。

