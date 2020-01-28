債券は下落か、リスクオフ一服で売り先行－日銀買いオペ結果を見極め

債券相場は下落が予想されている。新型コロナウイルスの感染拡大を巡る過度な懸念の後退などを背景に前日の米国市場で株高・債券安となった流れを引き継ぎ、売りが先行する見通し。日本銀行が実施する国債買い入れオペの結果が相場に影響する可能性があるとの見方が出ている。

長期国債先物（３月物） 152円40銭台後半～152円50銭台後半か（前日152円54銭） 新発10年物国債（357回債）利回り マイナス0.04％～マイナス0.035％程度か

（前日マイナス0.04％）

先物夜間取引で３月物はいったん152円70銭まで上昇した後、米長期金利の上昇につれて水準を切り下げ、152円48銭まで下落。結局は前日の日中取引終値比１銭安の152円53銭で引けた。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

米国市場の株高、10年国債利回り上昇など、新型コロナウイルスの感染者拡大を受けたリスクオフは一服。きょうの債券相場は軟調と予想

きのうは好環境にもかかわらず、すでに相場は調整しており、押しは深くならないだろう

日銀の国債買い入れオペも材料

先物中心限月の予想レンジは152円47銭～152円57銭

日銀オペ

対象は残存期間１年超５年以下、５年超10年以下

前回の買い入れ額は残存１－３年が4200億円、３－５年が3400億円、５－10年が3500億円

備考：過去の日銀オペの結果一覧

海外市場の流れ