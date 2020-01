米自動車部品メーカー、 ボルグワーナーは、 デルファイ・テクノロジーズ買収に向けた交渉が進展していると事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。ハイブリッド車や電気自動車(EV)への業界シフトに対応する体制を事業統合で整える狙いがある。

非公開情報であることを理由に関係者が匿名を条件に語ったところでは、今週にも合意が発表される可能性がある一方、交渉決裂もなおあり得るという。両社の担当者はコメントを控えている。

原題:BorgWarner Is Said to Be in Talks to Acquire Delphi(抜粋)