中国国家衛生健康委員会は28日、新型コロナウイルスが発生した湖北省武漢市が2月5日までに計2300床を備える新たな病院を2カ所設けるとの見通しを示した。

同委員会医政医管局の焦雅輝副局長が北京で開いた記者会見で明らかにした。4130人のスタッフから成る30の医療チームが湖北省に到着。武漢市外から6000人の医療スタッフが28日中に武漢入りする。

原題:

Wuhan to Build 2 New Hospitals with 2,300 Beds by Feb 5: NHC(抜粋)