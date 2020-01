アフガニスタン東部のガズニ州で27日、米軍機が墜落したことを巡り、同国の反政府武装勢力タリバンは「諜報(ちょうほう)任務に従事していた」同機を撃墜したとの声明を出した。これに対し、米軍は同機が「敵の攻撃」によって撃墜されたことを示す証拠はないと反論した。

アフガン在留米軍の広報を担当するソニー・レゲット大佐はボンバルディアE-11Aが墜落したことを確認。「墜落の原因は調査中だが、敵の攻撃が原因だと示すものはない」と述べた。

原題:U.S. Disputes Taliban Claim It Shot Down Plane Over Afghanistan(抜粋)