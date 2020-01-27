【米中ウオッチ】連休延長、大会中止、水際対策、パニック買い

【米中ウオッチ】連休延長、大会中止、水際対策、パニック買いBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 中国の新型コロナウイルス死者、少なくとも80人に－小売り株下落
- 新型肺炎の死者増加、中国は春節連休を延長－日本は邦人帰国支援
- 中国金融市場、再開先延ばしも－当局が春節連休を２月２日まで延長
- オフショア人民元、年初来安値を更新－新型ウイルスの感染拡大続く
- シカゴ穀物先物、値下がり－新型ウイルス感染拡大が中国の需要脅かす
- モンゴルが検問所閉鎖、新型ウイルス拡散阻止で－ロイター
- 中国の発改委、約47億円投入へ－武漢で新型ウイルス対応の病院建設
- 香港が新型ウイルス対策強化、マラソン大会中止－検疫計画巡り混乱も
- テンセント、従業員に２月７日まで在宅勤務を指示－ロイター
- 新型肺炎、軽症者も多く水際対策「難しい」－元ＷＨＯ・尾身氏
- 中国、新型肺炎の治療計画にアッヴィの抗ＨＩＶ薬含める
- ファーウェイへの禁輸強化が棚上げ状態、米政権内の反対で－関係者
- 【中国インサイト】新型ウイルス、成長が広い範囲で打撃を被る恐れ
- 【世界インサイト】中国は米国との貿易合意目標達成可能か、敗者は誰
- 【コラム】新型ウイルス発生、なぜ北京や上海でなく武漢か－レン
- 香港でマスクのパニック買い、新型肺炎がＳＡＲＳの記憶呼び起こす