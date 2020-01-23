【米中ウオッチ】春節の悪夢、ウイルス宿主、15の新薬、対中輸出免許

【米中ウオッチ】春節の悪夢、ウイルス宿主、15の新薬、対中輸出免許Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 中国、春節連休の悪夢－30億人移動で新型ウイルス感染拡大の恐れ
- 新型肺炎、ＷＨＯ「緊急事態」判断保留－武漢市は出発便運航停止
- 中国のバイトダンス、ティックトック部門の新ＣＥＯを募集－関係者
- 中国、外国勢の上場企業持ち分上限を引き上げる可能性－証監会副主席
- 中国の研究者、コロナウイルス宿主はコウモリの可能性と指摘－新華社
- 武田薬、中国に15の新薬を３－５年以内に投入－ウェバーＣＥＯ
- コロナウイルス感染拡大で企業が対策、ＧＭやテンセントなど出張制限
- 中国本土・香港株が急落－新型ウイルス拡大懸念で
- 中国武漢発着の高速鉄道、香港鉄路が切符販売を停止－ＲＴＨＫ
- マカオ、春節の行事を全て取りやめ－香港のテレビ局ＴＶＢ
- 中国人民銀、ＴＭＬＦ経由で１年物資金2405億元供給－増額見送り
- 新型ウイルス感染、6000件上回る可能性も－武漢の医師が指摘と財新
- 新型コロナウイルス発生源、ヘビからヒトへの感染の可能性－専門誌
- トランプ氏、米中関係はより強固になると予想－第１段階合意を受けて
- 米国：対中関税の一部引き下げ、２月14日から適用－15％から7.5％に
- 香港で初の新型コロナウイルス感染報告－有線電視
- ＡＳＭＬ、最大7300億円相当の自社株買いへ－対中輸出免許は政府次第
- 中国、ソーシャルメディア上で激しい議論－新型ウイルス感染拡大で
- 【中国インサイト】新型コロナウイルス、ＳＡＲＳよりリスク大きいか
- 石油はバレル３ドル近い下げも、ＳＡＲＳ禍再来なら－ゴールドマン
- 北朝鮮が外国人観光客の入国を一時停止、新型ウイルス対策－旅行会社