中国の研究者らは新型コロナウイルスの人への感染を手助けする主要なタンパク質を特定した。国営新華社通信が「中国科学:生命科学」公表のオンライン研究を引用して 報じた。新型コロナウイルスの自然宿主はコウモリの公算が大きいという。

原題:

China Researchers Say Coronavirus Reservoir May Be Bats: Xinhua(抜粋)