オーストラリア統計局が23日発表した昨年12月の失業率は5.1%と、エコノミスト予想の5.2%を下回った。前月は5.2%だった。景気の弱さにもかかわらず、労働市場が持ちこたえていることが示され、オーストラリア準備銀行(中央銀行)による11、12両月の金利据え置き決定の適切さを裏付ける形となった。

12月の雇用者数は全体で前月比2万8900人増となり、増加幅はエコノミスト予想の1万人を大きく上回った。内訳はフルタイム雇用者数が300人減、パートタイム雇用者数は2万9200人増だった。労働参加率は前月と同じ66%。

原題:Australia’s Unemployment Rate Unexpectedly Falls to 5.1% in Dec.、Australian Employment Rose 28,900 in Dec.; Est 10,000 Gain(抜粋)