トランプ米大統領は22日、「ドルは非常に非常に強い」と述べ、それは良さそうに見え、多くの点で良いが、「製造業に関していえば、とてもまずい」と発言した。

トランプ大統領は、世界経済フォーラム(WEF)年次総会( ダボス会議)の場でCNBCとのインタビューに応じ、「このドルが強いことを望む。非常に強力であることを望む。素晴らしいことを望む。だが金利を下げれば、とても多くの良いことが起きるだろう」と語った。

原題:Trump Says Dollar Very Strong, Wants Lower Interest Rates: CNBC(抜粋)