トランプ氏「欧州車25％関税上乗せ」警告、中間層減税発表へ－ＦＯＸ

トランプ米大統領は22日放映されたFOXビジネスとのインタビューで、欧州連合(EU)と貿易協議で合意できない場合、「欧州からの自動車に25%の関税を上乗せせざるを得ないだろう」と語った。

トランプ大統領はまた、中間層の減税案を90日以内に発表する予定であることも明らかにした。

一方、世界経済フォーラム(WEF)年次総会(ダボス会議)に出席中のトランプ氏は記者団に対し、米中貿易交渉の第2段階の合意を目指す協議の一環として、両国が香港の人権問題を討議していると述べた。

トランプ大統領は、中国との貿易協議で人権が果たす役割について尋ねられ、「われわれはそれを既に話し合っている。第1段階が終わり、第2段階の議論が行われている」と答えた。

原題:Trump Tells Fox Bus. Tax-Cut Plan Coming in 90 Days

U.S., China Discussing Hong Kong Human Rights In Phase-Two Talks(抜粋)