世界保健機関(WHO)は22日、新型コロナウイルスの感染拡大について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」かどうかの判断を先送りしたことを明らかにした。ジュネーブでの記者会見で発表した。



WHOは死者が増加している中で、少なくとも1日判断を先送りした。

原題:

WHO Delays Decision on International Emergency on Lung Virus(抜粋)