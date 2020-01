台湾の 鴻海精密工業は、今年の通期売上高目標を3ー5%増に設定していると、同社の劉揚偉会長が22日、台北で記者団に語った。

鴻海は年央までにフィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCA)との合弁設立で合意に署名する見通しだ。電気自動車(EV)を開発・製造する計画で、合意署名から2年後に最初のEVを誕生させることができると同社ではみている。

また、創業者の郭台銘(テリー・ゴウ)氏は3月にソフトバンクグループの孫正義会長兼社長と会談し、ビジョン・ファンドについて協議するという。

原題:

*HON HAI’S GOU TO MEET MASAYOSHI SON TO DISCUSS VISION FUND

Apple Supplier Hon Hai Expects Sales Growth of Up to 5% in 2020(抜粋)