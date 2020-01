香港で新型コロナウイルス感染が初めて報告された。香港のケーブルテレビ、有線電視が匿名の関係者からの情報として報じた。

患者はクイーンエリザベス病院で隔離されているが、中国の武漢から香港に高速鉄道で移動した人物だという。

原題:Hong Kong Reports First Case of Novel Coronavirus: Cable TV (抜粋)