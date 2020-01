トランプ米大統領は21日、世界経済フォーラム(WEF)年次総会(ダボス会議)で行った演説で、米中貿易交渉の第2段階の合意を目指す協議が近いうちに始まるとの見通しを明らかにした。

トランプ大統領は、中国の習近平国家主席との関係について、「彼は中国を代表し、私は米国を代表しているが、それ以外では相思相愛だ」と語った。

原題:Trump Says He and Xi ‘Love Each Other’(抜粋)