【米国株・国債・商品】株反落、米国でウイルス感染例確認－国債上昇

21日の米株式相場は反落。中国発の新型ウイルスによるとみられる呼吸器疾患の症例が米国でも 確認されたことを受け、経済への潜在的な影響に対する懸念が強まった。

米国株は反落、工業株や消費関連など安い

米国債は上昇-10年債利回り1.77%

NY原油先物は下落-供給懸念とウイルス問題が綱引き

NY金先物は反落-パラジウム4月以来の大幅安

S&P500種株価指数はこの日、過去最高値近辺で推移する場面もあったが、工業関連や消費関連の銘柄が売られて押し戻された。高級消費財・サービスなどを提供する企業で構成されるS&Pグローバル・ラグジュアリー指数は、昨年10月以来の大幅安。中国の春節(旧正月)連休中の消費がウイルス感染問題の影響を受けるとの懸念がある。

銀行株も軟調。スイスの UBSグループが2019年に主要な利益率とコスト目標を達成できなかった。 ボーイングも売られた。737MAXの運航再開の承認は年央まで得られないとの見通しを顧客に伝えたことが、関係者の話で分かった。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種が前営業日比0.3%安の3320.79。ダウ工業株30種平均は152.06ドル(0.5%)安の29196.04ドル。ナスダック総合指数は0.2%低下した。リスクオフのムードで米国債は上昇。10年債利回りは5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.77%。

ニューヨーク原油先物相場は小幅安。リビアとイラクの供給障害への懸念が強まり、それまでの下げをほぼ埋める展開。ただ、中国発の新型ウイルス感染拡大問題が投資家心理への重しとなり、引けにかけて再び下げた。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物2月限は、20セント(0.3%)安の1バレル=58.34ドル。ロンドンICEの北海ブレント3月限は61セント(0.9%)安の64.59ドル。

パラジウムのスポット相場は昨年4月以来の大幅安。ニューヨーク時間午後2時10分現在は6.3%安の1オンス=2384.61ドルと、14営業日ぶりのマイナスとなっている。中国発の新型ウイルスによる感染拡大を受け、工業用金属の最大消費国である中国の経済成長に対する懸念が強まった。銅先物も売られた。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は0.2%安の1オンス=1557.90ドル。

