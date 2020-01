中国の通商交渉チームのメンバーである国家発展改革委員会(発改委)の寧吉喆副主任は、米国との貿易交渉の第2段階の協議日程は決まっていないと語った。

同副主任は、第1段階の合意の履行が当面の焦点であり、第2段階の貿易協議の準備はその履行状況次第となるだろうと述べた。

さらに米国との合意は中国と第3国と通商関係に影響せず、中国には他の諸国から輸入する余地が多く残っており、中国の米国からの輸入拡大を欧州連合(EU)諸国は懸念する必要はないと指摘した。

原題:No Timetable for Phase Two U.S. Trade Talks: China Official(抜粋)