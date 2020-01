１月21日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:円上昇、新型ウイルス懸念で逃避需要-ポンドも高い

21日のニューヨーク外国為替市場では円が上昇。中国で発生した新型コロナウイルスの感染が米国でも 報告され、安全への逃避で円の需要が高まった。ポンドは良好な英経済統計を受けて上昇。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%上昇 円とポンドが幅広い通貨に対して値上がりし、ドル指数は上げ幅を縮小 新型コロナウイルスの感染力がこれまでに考えられたよりも強いとの懸念が広がり、米国株は下落 オフショア人民元は春節(旧正月)の連休を控えて値動きの荒い取引となり、一時は1週間ぶり安値をつけた

ニューヨーク時間午後4時56分現在、ポンドはドルに対し0.3%高の1ポンド=1.3044ドル 一時は0.6%高の1.3084ドルをつけた 9-11月の英 雇用統計では失業率が3.8%と、40年ぶり低水準を維持

ドルは対円で0.3%安の1ドル=109円86銭 テクニカル分析上の下値支持水準である109円80銭を一時は下回った リスク選好度の低下に伴うクロス相場絡みの売りが、ドル・円を圧迫 北朝鮮は核実験やミサイル試射に関して米国とのモラトリアムを順守しないと、聯合ニュースが北朝鮮当局者の発言として報じた

ユーロはドルに対して0.1%下げて1ユーロ=1.1081ドル ドイツZEWの景気見通しを示す 指数が市場予想を上回ったことを受け、早い時間には上昇していた



◎米国株・国債・商品:株反落、米国で感染例確認-国債上昇

21日の米株式相場は反落。中国発の新型ウイルスによるとみられる呼吸器疾患の症例が米国でも 確認されたことを受け、経済への潜在的な影響に対する懸念が強まった。

米国株は反落、工業株や消費関連など安い

米国債は上昇-10年債利回り1.77%

NY原油先物は下落-供給懸念とウイルス問題が綱引き

NY金先物は反落-パラジウム4月以来の大幅安

S&P500種株価指数はこの日、過去最高値近辺で推移する場面もあったが、工業関連や消費関連の銘柄が売られて押し戻された。高級消費財・サービスなどを提供する企業で構成されるS&Pグローバル・ラグジュアリー指数は、昨年10月以来の大幅安。中国の春節(旧正月)連休中の消費がウイルス感染問題の影響を受けるとの懸念がある。

銀行株も軟調。スイスの UBSグループが2019年に主要な利益率とコスト目標を達成できなかった。 ボーイングも売られた。737MAXの運航再開の承認は年央まで得られないとの見通しを顧客に伝えたことが、関係者の話で分かった。

S&P500種は前営業日比0.3%安の3320.79。ダウ工業株30種平均は152.06ドル(0.5%)安の29196.04ドル。ナスダック総合指数は0.2%低下した。リスクオフのムードで米国債は上昇。ニューヨーク時間午後4時59分現在、10年債利回りは5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.77%。

中国発のウイルス感染の拡大は、2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)発生を一部の市場参加者に想起させた。ただ、今回の事態は今のところSARSほど深刻ではない。米国株が先週、最高値を更新する中で買いを入れていた投資家にとってこの問題は、いったん休止して世界の経済成長や企業利益を再検討する口実となった。

ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティチュートのシニアグローバル市場ストラテジスト、サミーア・サマナ氏は「現在のような状況の大半は抑え込みが可能であることを歴史は教えている」と指摘。「消費者の行動が変わり始めるほど大きな問題になるかどうかを注視していく」と述べた。

ニューヨーク原油先物相場は小幅安。リビアとイラクの供給障害への懸念が強まり、それまでの下げをほぼ埋める展開。ただ、中国発の新型ウイルス感染拡大問題が投資家心理への重しとなり、引けにかけて再び下げた。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物2月限は、20セント(0.3%)安の1バレル=58.34ドル。ロンドンICEの北海ブレント3月限は61セント(0.9%)安の64.59ドル。

パラジウムのスポット相場は昨年4月以来の大幅安。ニューヨーク時間午後2時10分現在は6.3%安の1オンス=2384.61ドルと、14営業日ぶりのマイナスとなっている。中国発の新型ウイルスによる感染拡大を受け、工業用金属の最大消費国である中国の経済成長に対する懸念が強まった。銅先物も売られた。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は0.2%安の1オンス=1557.90ドル。

◎欧州債:ドイツ債に逃避買い、コロナウイルス感染拡大を警戒

21日の欧州債市場ではドイツ債が上昇。中国政府によれば保健当局がコロナウイルス感染拡大のリスクを指摘したことから、安全資産への逃避としてドイツ債が買われた。

ドイツ債はブルフラット化。中核国債、準中核国債のパフォーマンスは周辺国債を上回った

英国債は上昇。英雇用統計が予想を上回る内容となり一時は下げていたが、上げに転じた

ドイツ10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げてマイナス0.26%、英10年債利回りは2bp下げて0.63%、イタリア10年債利回りは1.36%で変わらず

