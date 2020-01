新型コロナウイルスの感染が米国でも報告された。中国中部で発生し、数百人が感染した同ウイルスは中国以外にも広がり、各国の保健当局は拡大を封じ込めるべく取り組んでいる。

これまでに6人の死亡が報告され、中国以外の5カ国で感染例が判明した。米疾病対策センター(CDC)の当局者は21日、最近中国に渡航した人の感染がワシントン州で確認されたと発表した。

原題:

China Virus Spreads to U.S. With Health Officials on High Alert(抜粋)