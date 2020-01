トランプ米大統領の弾劾裁判が始まった上院は、大統領本人をはじめ政権当局者に証言を要請するべきだ。そう考える米国民は4人のうち3人を超えていることが、米モンマス大学の世論調査で明らかになった。

調査結果によると、トランプ大統領に証言を強制するべきだと考えている回答者は40%、証言を要請しても強制するべきではないとの回答は36%だった。証言を要請するべきではないとの回答は22%だった。

調査は成人903人を対象に1月16-20日に電話で実施。誤差率はプラスマイナス3.3ポイント。

また回答者の57%は、弾劾裁判で検察官役を務める下院弾劾マネジャーが新たな証拠を提出できるようにするべきだと考えている。

原題:

Trump Should Be Asked to Appear at Trial, Majority Says in Poll(抜粋)