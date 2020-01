ムニューシン財務長官、あと２年間は１兆ドルの赤字見込む－ＷＳＪ

ムニューシン米財務長官によると、近く発表されるトランプ大統領の予算教書には中間層を対象にした新たな減税案が盛り込まれている。財務長官は米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)の取材で明らかにしたが、予算教書の詳細について言及を避けた。

ムニューシン氏は、さらに2年間は1兆ドル(約109兆円)の赤字を見込んでいると述べた。

中国との貿易交渉については、第2段階は「ビッグバン」的な内容にはならないだろうとの見解を示した。中国との問題が解決しない場合、米国には追加関税を用意する権利があると言明した。

大手テクノロジー企業を対象としたデジタル課税を巡る争いでマクロン仏大統領とトランプ大統領が休戦に 合意したことには、「解決の端緒」だと述べつつ、イタリアや英国がデジタル課税を進めるのであれば関税賦課に直面することになると警告した。

