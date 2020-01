メキシコ国境に3000人移民集団－トランプ政権との合意の試金石に

米国への不法越境を阻止するとトランプ米大統領に表明したメキシコの約束が、3000人もの移民集団の到来で試されている。

移民集団がメキシコ南部の国境で国家警備隊と衝突するのは、同国が全面的な移民取り締まりを開始してから初めて。20日には橋での越境を妨害された数百人の移民が浅い川を歩いて渡り、グアテマラ側からメキシコに入った。

スチアテ川を渡ってメキシコに入った中米移民(1月20日) 写真家:アレハンドロ・セガラ/ブルームバーグ

移民らが自分たちを追い払おうとするメキシコ国家警備隊に物を投げている様子と見られるメディア動画が掲載されており、女性や子供たちが衝突に巻き込まれた様子を撮影した動画もある。

メキシコは昨年、米国に越境する中米移民の数を減らさなければ、輸入品全般に追加関税を課すとトランプ大統領から警告を受けた。これを踏まえメキシコのロペスオブラドール大統領は南部と北部の国境沿いに数千人の国家警備隊を派遣し、昨年春のピークから越境件数を大幅に減らした。

メキシコ市の経済研究教育学院(CIDE)の政治学者カルロス・ブラボ氏は米大統領選が迫る中でトランプ氏はメキシコを利用する見通しだとし、メキシコが移民集団を阻止するため足元の措置を講じているのはこのためだと指摘した。

メキシコ入りした中米移民と対峙する国家警備隊(1月20日) 写真家:アレハンドロ・セガラ/ブルームバーグ

原題:

Caravan of 3,000 Tests Mexico’s Pact With Trump to Stop Migrants(抜粋)