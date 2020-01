米銀 バンク・オブ・アメリカ(BofA)は業界再編を巡る懸念があるものの、米国の消費者向け市場でシェアを倍増できると考えている。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)がブライアン・モイニハン最高経営責任者(CEO)とのインタビューを引用して伝えた。

「当社の市場シェアは誰を対象にするかによるが、消費者向けで恐らく12、13、14%だ。現実にはそれを2倍にできる」とモイニハン氏

リテールビジネスの倍増は、支店網を相応に増やすことなく実現可能だろう。同行はリテール業務の成長で海外を注目せず

「顧客やクライアントのために良い仕事をし、価格設定が公平であれば、それは良いと思う。当社の事業規模により、顧客により多くのことができるようになるからだ」とモイニハン氏

原題:

BofA Aims to ‘Double’ Slice of U.S. Retail Business: FT(抜粋)