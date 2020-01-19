債券は下落か、米長期金利の上昇受け売り先行－地合いの良さが下支え

債券相場は下落が予想されている。前週末の米国市場で株価が最高値を更新し、長期金利が上昇した流れを引き継ぎ、売りが先行する見通し。この日は日本銀行が国債買い入れオペを実施するほか、前週末の20年債入札を順調に消化するなど足元の地合いの良さが相場を支えるとの見方が出ている。

長期国債先物（３月物） 151円90銭台半ば～152円10銭近辺か（前週末152円02銭） 新発10年物国債（357回債）利回り マイナス0.010％～0.000％程度か

（前週末マイナス0.005％）

先物夜間取引で３月物は一時152円10銭まで上昇したが、米株高を受けた米長期金利の上昇につれて売られ、結局は152円00銭と前週末の日中取引終値比２銭安で引けた。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

外部環境は若干アゲンストだが、先週末の地合い好転が相殺しよう

きょうの相場はもみ合った後、徐々に強含む展開になると見込む

先物中心限月の予想レンジは151円95銭～152円09銭

日銀オペ

対象は残存期間１年超３年以下、３年超５年以下

前回の買い入れ額はそれぞれ4200億円、3400億円に据え置き

備考：過去の日銀国債買い入れオペ結果一覧

海外市場の流れ