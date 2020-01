英銀 HSBCホールディングスは、株式関連部門で約100人を削減する。ロイター通信が事情に詳しい関係者を匿名で引用して報じた。欧州大陸のトレーディングフロアの従業員が主な対象だという。

ロイターによると、株式のリサーチやセールス、トレーディングさらに後方支援業務で人員削減を実施。またアジアでも少数の人員が削減されるという。

ロイターはHSBCにコメントを求めたが、返答は得られなかった。

原題:

HSBC to Cut About 100 Roles in Equities Business, Reuters Says(抜粋)