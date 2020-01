米財務省は2020年上期に20年物国債を発行する計画だ。ムニューシン財務長官は16日、「財務省が20年債を発行する決定への貢献で、米国債発行諮問委員会(TBAC)やプライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)など市場参加者からの情報提供に感謝する」との声明を公表。



同長官は「われわれは長期的に、納税者へのコストを可能な限り少なくして政府資金を賄うことを追求しており、目標達成のために他の可能性がある新たな商品の評価を続ける」としている。



同省は定期的かつ予想可能な方式で、同国債を発行する計画。2月5日の四半期国債入札に関する発表に際して、追加情報を提供する。

