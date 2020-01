中国湖北省武漢市の保健当局は16日、新型コロナウイルスによる肺炎で69歳の男性が死亡したことを明らかにした。

同市の衛生健康委員会は 発表文で、患者は41人で変わらず、新型ウイルスに感染し肺炎を発症した新たな例はないと説明した。

原題:

China Reports Second Death From New Coronavirus in Wuhan City(抜粋)