中国の劉鶴副首相は15日、第1段階の貿易合意署名後に開いた記者会見で、「第1段階の合意結果を使ってわれわれの協議が経済の改善に寄与していることを証明していく」と表明した。中国環球電視網(CGTN)が伝えた。

劉副首相は米中間の協力が重要と強調。米国が中国の為替操作国認定を解除したことは正しい選択だとも述べた。

原題:

Liu Says to Use Results to Prove Talks Help Improve Economy:CGTN(抜粋)