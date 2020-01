トランプ米大統領は中国からの輸入品に対する関税について、一部を維持するのは「第2段階」の交渉で有利な取引材料を保持するためだと述べた。

トランプ氏は第1段階の合意署名式で、関税は「第2段階の交渉が終わり次第、引き下げられる」と発言。協議はすぐに始まると話した。

同氏はまた、「為替操作については非常に強固な基準がある」と述べ、通貨切り下げは「非常に強力な制限」を受けると続けた。

原題:

Trump Says Not Lifting Tariffs on China to Get Leverage in Talks(抜粋)