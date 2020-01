英首相府のスラック報道官は「ジョンソン首相には非常に明確な責務がある。それは80議席という大差で選挙選勝利を実現した公約に基づいている。そこでは、英国が連携することはないとはっきり言明している」と述べた。

スラック報道官は15日の記者会見で、欧州連合(EU)が離脱後の英国に対して動的な連携を含む公平な制度を望んでいるが、英国はそれに同意するかとの質問に答えた。

No U.K. Alignment With EU Rules After Brexit: PM’s Spokesman(抜粋)